Эксклюзив
16:05 • 1298 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 4536 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 8892 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 6932 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 8822 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 10781 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 20068 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38600 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48316 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57898 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
15:26 • 8892 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 9824 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 9964 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 35640 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 40722 просмотра
россия распространяет фейк от имени ISW о продаже Украиной западного оружия - ЦПД

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Пропаганда рф создала поддельное видео о якобы попадании оружия из Украины на Ближний Восток. ISW и партнеры не подтверждают никаких фактов краж.

россия распространяет фейк от имени ISW о продаже Украиной западного оружия - ЦПД

российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию о якобы "продаже Украиной западного оружия на черном рынке", используя контекст событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

По данным ЦПД, пророссийские аккаунты в соцсетях распространяют видео, якобы созданное Институтом изучения войны (ISW), в котором утверждается, что Украина якобы продавала западное вооружение на черном рынке, а теперь это оружие используется в конфликте на Ближнем Востоке.

В Центре противодействия дезинформации отметили: на самом деле на официальных ресурсах ISW данного видео нет.

Речь идет о типичной тактике российской пропаганды - создании поддельного контента под видом материалов авторитетных западных медиа, организаций или аналитических центров.

Ложь о "продаже Украиной западного оружия" продвигается российской пропагандой с начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году. За все это время так и не появилось никаких доказательств относительно таких обвинений - постоянный мониторинг со стороны партнеров и регулярные проверки не выявляют нарушений в использовании Украиной западного вооружения

 - говорится в сообщении.

Напомним

российская пропаганда продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины. Для этого оккупанты используют контекст событий на Ближнем Востоке для распространения своих нарративов.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Институт изучения войны
Украина