россия распространяет фейк от имени ISW о продаже Украиной западного оружия - ЦПД

российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию о якобы "продаже Украиной западного оружия на черном рынке", используя контекст событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

По данным ЦПД, пророссийские аккаунты в соцсетях распространяют видео, якобы созданное Институтом изучения войны (ISW), в котором утверждается, что Украина якобы продавала западное вооружение на черном рынке, а теперь это оружие используется в конфликте на Ближнем Востоке.

В Центре противодействия дезинформации отметили: на самом деле на официальных ресурсах ISW данного видео нет.

Речь идет о типичной тактике российской пропаганды - создании поддельного контента под видом материалов авторитетных западных медиа, организаций или аналитических центров.

Ложь о "продаже Украиной западного оружия" продвигается российской пропагандой с начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году. За все это время так и не появилось никаких доказательств относительно таких обвинений - постоянный мониторинг со стороны партнеров и регулярные проверки не выявляют нарушений в использовании Украиной западного вооружения - говорится в сообщении.

Напомним

российская пропаганда продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины. Для этого оккупанты используют контекст событий на Ближнем Востоке для распространения своих нарративов.