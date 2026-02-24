росія переходить на більші танкери на тлі нарощування поставок нафти до Китаю - Bloomberg

$43.300.02
14:05
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбуPhoto24 лютого, 05:15
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Донецька область
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)

росія переходить на більші танкери на тлі нарощування поставок нафти до Китаю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Росія змінює логістику поставок нафти, перенаправляючи її з малих на великі танкери для транспортування до Китаю. Це відбувається через скорочення закупівель Індією, що призводить до зростання поставок до Китаю.

росія переходить на більші танкери на тлі нарощування поставок нафти до Китаю - Bloomberg

росія змінює свій ланцюжок поставок нафти, щоб впоратися з зростаючим обсягом поставок до Китаю, перенаправляючи частину вантажів з невеликих танкерів на великі на новому морському пункті для більш тривалої подорожі на схід, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Більшість останніх кількох років Індія отримувала більшу частину морських вантажів від москви, але з того часу вона скоротила свою участь, звільнивши місце для Китаю, і спонукавши росію перевантажувати нафту на великі танкери, здатні перевозити до 2 мільйонів барелів, пише видання.

За даними платформ відстеження Vortex Ltd. і Kpler, з грудня близько 6,3-6,9 мільйонів барелів нафти марки Urals - флагманського сорту країни - перевозилися на невеликих танкерах через європейські води та Суецький канал у Червоне море, а потім перевантажувалися на чотири дуже великі танкери-перегонники. Цей морський район є добре розвиненим місцем для морських перевантажень.

Перевалка нафти з судна на судно - і використання більших надвеликих танкерів (VLCC) - вказують на зміну профілю покупців: Пекін бере більше нафти, тоді як індійські нафтопереробні заводи скорочують обсяги, повідомляє Vortexa. "Це свідчить про зростаючу залежність від Китаю як основного ринку збуту російської нафти Urals", - сказала аналітик Анна Жмінько.

Після вторгнення росії в Україну чотири роки тому і хвиль санкцій москва продемонструвала вміння перенаправляти свій експорт нафти, щоб підтримувати торгівлю, навіть якщо це спричиняє додаткові витрати та обхідні шляхи, пише видання. Недавній тиск із боку США на поставки нафти Urals до Індії призвело до того, що Китай взяв на себе частину дефіциту, зазначає видання.

"Зміна очевидна за обсягами", пише видання. За даними моніторингу, постачання російської нафти до китайських портів за перші 18 днів лютого зросло до 2,09 млн барелів на добу. Це зростання - з 1,72 млн барелів на добу за весь січень і 1,39 млн у грудні - більш ніж компенсувало зниження поставок до Індії, вказує видання.

Використання надвеликих танкерів (VLCC) економічно доцільне з огляду на значно більшу відстань від росії до Китаю. Більші судна також можуть бути більш економічним плавучим сховищем, якщо не вдається знайти покупця на вантаж.

Використання Червоного моря як місця перевалки російської нафти стало наслідком більш пильної уваги до традиційних портів, включаючи райони північніше Суецького каналу, або іноді біля берегів Греції чи Мальти. На Близькому Сході присутність ВМС США, мабуть, знизила привабливість перевалки поблизу Оману.

""Sahara" - супертанкер 2007 року побудови, що перебуває під санкціями США, - був одним із надвеликих танкерів, які нещодавно перевантажилися біля Синайського півострова, прийнявши нафту, доставлену танкерами типу "Suezmax" і "Aframax". Потім він розвантажив вантаж об'ємом 1,7 мільйона барелів біля берегів Находки на Далекому Сході росії на інші танкери, які, своєю чергою, доставили нафту до Китаю", - ідеться у публікації.

Загалом перевезення нафти зайняло близько трьох місяців із чорноморського порту Новоросійськ, порівняно з п'ятьма-шістьма тижнями, які зазвичай тривають, пише видання.

Контактні дані керуючої компанії та власника "Sahara", компанії HS Nellis Ltd., що базується в Ліберії, як зазначається, відсутні в морській базі даних Equasis.

російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24.02.26, 03:47 • 21225 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт