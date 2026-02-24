россия переходит на более крупные танкеры на фоне наращивания поставок нефти в Китай - Bloomberg

$43.300.02
14:05 • 810 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 5588 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 6724 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 22069 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 18768 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 17852 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 17616 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16482 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22621 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40825 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 5588 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 22069 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 43698 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 63280 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 66466 просмотра
россия переходит на более крупные танкеры на фоне наращивания поставок нефти в Китай - Bloomberg

Киев • УНН

 • 924 просмотра

россия меняет логистику поставок нефти, перенаправляя ее с малых на крупные танкеры для транспортировки в Китай. Это происходит из-за сокращения закупок Индией, что приводит к росту поставок в Китай.

россия переходит на более крупные танкеры на фоне наращивания поставок нефти в Китай - Bloomberg

россия меняет свою цепочку поставок нефти, чтобы справиться с растущим объемом поставок в Китай, перенаправляя часть грузов с небольших танкеров на крупные на новом морском пункте для более длительного путешествия на восток, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Большую часть последних нескольких лет Индия получала большую часть морских грузов от москвы, но с тех пор она сократила свое участие, освободив место для Китая, и побудив россию перегружать нефть на крупные танкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей, пишет издание.

По данным платформ отслеживания Vortex Ltd. и Kpler, с декабря около 6,3-6,9 миллионов баррелей нефти марки Urals - флагманского сорта страны - перевозились на небольших танкерах через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, а затем перегружались на четыре очень крупных танкера-перегонщика. Этот морской район является хорошо развитым местом для морских перегрузок.

Перевалка нефти с судна на судно - и использование больших сверхкрупных танкеров (VLCC) - указывают на изменение профиля покупателей: Пекин берет больше нефти, тогда как индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы, сообщает Vortexa. "Это свидетельствует о растущей зависимости от Китая как основного рынка сбыта российской нефти Urals", - сказала аналитик Анна Жминько.

После вторжения россии в Украину четыре года назад и волн санкций москва продемонстрировала умение перенаправлять свой экспорт нефти, чтобы поддерживать торговлю, даже если это вызывает дополнительные расходы и обходные пути, пишет издание. Недавнее давление со стороны США на поставки нефти Urals в Индию привело к тому, что Китай взял на себя часть дефицита, отмечает издание.

"Изменение очевидно по объемам", пишет издание. По данным мониторинга, поставки российской нефти в китайские порты за первые 18 дней февраля выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. Этот рост - с 1,72 млн баррелей в сутки за весь январь и 1,39 млн в декабре - более чем компенсировал снижение поставок в Индию, указывает издание.

Использование сверхкрупных танкеров (VLCC) экономически целесообразно с учетом значительно большего расстояния от россии до Китая. Большие суда также могут быть более экономичным плавучим хранилищем, если не удается найти покупателя на груз.

Использование Красного моря как места перевалки российской нефти стало следствием более пристального внимания к традиционным портам, включая районы севернее Суэцкого канала, или иногда у берегов Греции или Мальты. На Ближнем Востоке присутствие ВМС США, по-видимому, снизило привлекательность перевалки вблизи Омана.

""Sahara" - супертанкер 2007 года постройки, находящийся под санкциями США, - был одним из сверхкрупных танкеров, которые недавно перегрузились у Синайского полуострова, приняв нефть, доставленную танкерами типа "Suezmax" и "Aframax". Затем он разгрузил груз объемом 1,7 миллиона баррелей у берегов Находки на Дальнем Востоке россии на другие танкеры, которые, в свою очередь, доставили нефть в Китай", - говорится в публикации.

В целом перевозка нефти заняла около трех месяцев из черноморского порта Новороссийск, по сравнению с пятью-шестью неделями, которые обычно требуются, пишет издание.

Контактные данные управляющей компании и владельца "Sahara", компании HS Nellis Ltd., базирующейся в Либерии, как отмечается, отсутствуют в морской базе данных Equasis.

Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24.02.26, 03:47 • 21210 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира