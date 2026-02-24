россия переходит на более крупные танкеры на фоне наращивания поставок нефти в Китай - Bloomberg

россия меняет свою цепочку поставок нефти, чтобы справиться с растущим объемом поставок в Китай, перенаправляя часть грузов с небольших танкеров на крупные на новом морском пункте для более длительного путешествия на восток, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Большую часть последних нескольких лет Индия получала большую часть морских грузов от москвы, но с тех пор она сократила свое участие, освободив место для Китая, и побудив россию перегружать нефть на крупные танкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей, пишет издание.

По данным платформ отслеживания Vortex Ltd. и Kpler, с декабря около 6,3-6,9 миллионов баррелей нефти марки Urals - флагманского сорта страны - перевозились на небольших танкерах через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, а затем перегружались на четыре очень крупных танкера-перегонщика. Этот морской район является хорошо развитым местом для морских перегрузок.

Перевалка нефти с судна на судно - и использование больших сверхкрупных танкеров (VLCC) - указывают на изменение профиля покупателей: Пекин берет больше нефти, тогда как индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы, сообщает Vortexa. "Это свидетельствует о растущей зависимости от Китая как основного рынка сбыта российской нефти Urals", - сказала аналитик Анна Жминько.

После вторжения россии в Украину четыре года назад и волн санкций москва продемонстрировала умение перенаправлять свой экспорт нефти, чтобы поддерживать торговлю, даже если это вызывает дополнительные расходы и обходные пути, пишет издание. Недавнее давление со стороны США на поставки нефти Urals в Индию привело к тому, что Китай взял на себя часть дефицита, отмечает издание.

"Изменение очевидно по объемам", пишет издание. По данным мониторинга, поставки российской нефти в китайские порты за первые 18 дней февраля выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. Этот рост - с 1,72 млн баррелей в сутки за весь январь и 1,39 млн в декабре - более чем компенсировал снижение поставок в Индию, указывает издание.

Использование сверхкрупных танкеров (VLCC) экономически целесообразно с учетом значительно большего расстояния от россии до Китая. Большие суда также могут быть более экономичным плавучим хранилищем, если не удается найти покупателя на груз.

Использование Красного моря как места перевалки российской нефти стало следствием более пристального внимания к традиционным портам, включая районы севернее Суэцкого канала, или иногда у берегов Греции или Мальты. На Ближнем Востоке присутствие ВМС США, по-видимому, снизило привлекательность перевалки вблизи Омана.

""Sahara" - супертанкер 2007 года постройки, находящийся под санкциями США, - был одним из сверхкрупных танкеров, которые недавно перегрузились у Синайского полуострова, приняв нефть, доставленную танкерами типа "Suezmax" и "Aframax". Затем он разгрузил груз объемом 1,7 миллиона баррелей у берегов Находки на Дальнем Востоке россии на другие танкеры, которые, в свою очередь, доставили нефть в Китай", - говорится в публикации.

В целом перевозка нефти заняла около трех месяцев из черноморского порта Новороссийск, по сравнению с пятью-шестью неделями, которые обычно требуются, пишет издание.

Контактные данные управляющей компании и владельца "Sahara", компании HS Nellis Ltd., базирующейся в Либерии, как отмечается, отсутствуют в морской базе данных Equasis.

