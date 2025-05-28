росія не хоче обмінювати полонених іноземних добровольців, бо прагне використати їх у політичних цілях - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не бажають передавати Україні захоплених у полон іноземних добровольців, які воюють на боці нашої держави. Держава-агресор намагається використати цих людей у власних політичних цілях, повідомив Зеленський журналістам, передає УНН.

Ситуація така, що росіяни не хочуть віддавати нам громадян інших країн на обмін. Оскільки вони хочуть впливати на відносини між росією і тими країнами, звідки ці хлопці приїхали. І вони вирішують свої питання – те, що їм потрібно. Іноді їм потрібен тиск, іноді їм потрібно обміняти на своїх спецагентів, які перебувають у в'язницях в інших країнах - пояснив Зеленський.

Зеленський додав, що саме через це в новинах ніколи не можна почути про обмін іноземних громадян, зокрема з Латинської Америки. Також Президент наголосив, що росія не хоче передавати Україні білоруських добровольців, оскільки не визнає, що білоруси б'ються на боці України.

Вони не хочуть обмінювати громадян з білорусі, що цікаво. Віддавати нам громадян білорусі, які були на нашому боці. Або навіть, наприклад, білоруських політв'язнів. Навіть не йдеться про війну. Вони не хочуть визнавати, що білоруси на боці України - пояснив Зеленський.

Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

Глава держави також наголосив на особливій ситуації полоненими мусульманського віросповідання, які були витягнуті з полону завдяки зусиллям України.

У мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Я не буду зараз говорити, яка це країна. Я сказав, що це вже десятий раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Отже, всі мусульмани, яких ми обміняли - їх обміняли через нас. Через Україну - підсумував Президент.

Доповнення

Командир корпусу "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко заявив, що в останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов". Він підкреслив, що причина цього не у небажанні росії віддавати азовців, а в необхідності переглянути тактику обміну, запропонувавши агресору нові важливіші "лоти".