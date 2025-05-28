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россия не хочет обменивать пленных иностранных добровольцев, потому что стремится использовать их в политических целях – Зеленский

Киев • УНН

 • 282 просмотра

россия не хочет обменивать иностранных добровольцев и белорусов, потому что стремится использовать их в политических играх. Украина помогает освобождать мусульманских пленных.

россия не хочет обменивать пленных иностранных добровольцев, потому что стремится использовать их в политических целях – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне не желают передавать Украине захваченных в плен иностранных добровольцев, воюющих на стороне нашего государства. Государство-агрессор пытается использовать этих людей в собственных политических целях, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.

Ситуация такова, что россияне не хотят отдавать нам граждан других стран на обмен. Поскольку они хотят влиять на отношения между россией и теми странами, откуда эти ребята приехали. И они решают свои вопросы – то, что им нужно. Иногда им нужно давление, иногда им нужно обменять на своих спецагентов, которые находятся в тюрьмах в других странах

- пояснил Зеленский.

Зеленский добавил, что именно поэтому в новостях никогда нельзя услышать об обмене иностранных граждан, в частности из Латинской Америки. Также Президент подчеркнул, что россия не хочет передавать Украине белорусских добровольцев, поскольку не признает, что белорусы дерутся на стороне Украины.

Они не хотят обменивать граждан из беларуси, что интересно. Отдавать нам граждан беларуси, которые были на нашей стороне. Или даже, например, белорусских политзаключенных. Даже речь не идет о войне. Они не хотят признавать, что белорусы на стороне Украины

- пояснил Зеленский.

Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону26.05.25, 12:56 • 3656 просмотров

Глава государства также отметил особую ситуацию с пленными мусульманского вероисповедания, которые были вытащены из плена благодаря усилиям Украины.

У меня был разговор с несколькими представителями Ближнего Востока. Я не буду сейчас говорить, какая это страна. Я сказал, что это уже десятый раз, когда я рассказываю о наших гражданах-мусульманах, которые находятся в российских тюрьмах. Но мне еще никого не передали. Итак, все мусульмане, которых мы обменяли - их обменяли через нас. Через Украину

- подытожил Президент.

Дополнение

Командир корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко заявил, что в последнем обмене пленными по формуле "1000 на 1000" не было ни одного бойца 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов". Он подчеркнул, что причина этого не в нежелании россии отдавать азовцев, а в необходимости пересмотреть тактику обмена, предложив агрессору новые более важные "лоты".

Павел Зинченко

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