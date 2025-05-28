россия не хочет обменивать пленных иностранных добровольцев, потому что стремится использовать их в политических целях – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне не желают передавать Украине захваченных в плен иностранных добровольцев, воюющих на стороне нашего государства. Государство-агрессор пытается использовать этих людей в собственных политических целях, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.

Ситуация такова, что россияне не хотят отдавать нам граждан других стран на обмен. Поскольку они хотят влиять на отношения между россией и теми странами, откуда эти ребята приехали. И они решают свои вопросы – то, что им нужно. Иногда им нужно давление, иногда им нужно обменять на своих спецагентов, которые находятся в тюрьмах в других странах

Зеленский добавил, что именно поэтому в новостях никогда нельзя услышать об обмене иностранных граждан, в частности из Латинской Америки. Также Президент подчеркнул, что россия не хочет передавать Украине белорусских добровольцев, поскольку не признает, что белорусы дерутся на стороне Украины.

Они не хотят обменивать граждан из беларуси, что интересно. Отдавать нам граждан беларуси, которые были на нашей стороне. Или даже, например, белорусских политзаключенных. Даже речь не идет о войне. Они не хотят признавать, что белорусы на стороне Украины

Як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

Глава государства также отметил особую ситуацию с пленными мусульманского вероисповедания, которые были вытащены из плена благодаря усилиям Украины.

У меня был разговор с несколькими представителями Ближнего Востока. Я не буду сейчас говорить, какая это страна. Я сказал, что это уже десятый раз, когда я рассказываю о наших гражданах-мусульманах, которые находятся в российских тюрьмах. Но мне еще никого не передали. Итак, все мусульмане, которых мы обменяли - их обменяли через нас. Через Украину