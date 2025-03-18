росія хоче співпрацювати з Маском для польоту на Марс - Reuters

Спецпредставник президента рф володимира путіна кирило дмитрієв заявив, що москва хоче налагодити співпрацю з Ілоном Маском у сфері космічних досліджень, зокрема у підготовці місії на Марс.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, дмитрієв заявив, що росія хотіла б співпрацювати з генеральним директором SpaceX Маском задля зміцнення та розвитку російського космічного агентства "роскосмос" і державної атомної корпорації "росатом".

Я думаю, що в найближчому майбутньому, безсумнівно, відбудеться обговорення з Маском (про польоти на Марс)