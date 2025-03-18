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росія хоче співпрацювати з Маском для польоту на Марс - Reuters

Київ • УНН

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Представник путіна заявив, що росія зацікавлена у співпраці з Ілоном Маском у космічних дослідженнях, зокрема, щодо підготовки місії на Марс. москва прагне зміцнити "роскосмос".

росія хоче співпрацювати з Маском для польоту на Марс - Reuters

Спецпредставник президента рф володимира путіна кирило дмитрієв заявив, що москва хоче налагодити співпрацю з Ілоном Маском у сфері космічних досліджень, зокрема у підготовці місії на Марс.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, дмитрієв заявив, що росія хотіла б співпрацювати з генеральним директором SpaceX Маском задля зміцнення та розвитку російського космічного агентства "роскосмос" і державної атомної корпорації "росатом".

Я думаю, що в найближчому майбутньому, безсумнівно, відбудеться обговорення з Маском (про польоти на Марс)

- сказав Дмитрієв на бізнес-форумі в москві, продовжуючи хвалити зусилля Маска з розширення меж людських досягнень.

Дмитрієв повідомив, що підтримує зв'язок із "роскосмосом", російським бізнесом і Американською торговою палатою в росії.

Раніше у 2022 році росія заявляла, що почне роботу над власною місією на Марс після того, як Європейське космічне агентство (ЄКА) призупинило спільний проєкт через рішення путіна відправити десятки тисяч військовослужбовців на Україну.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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