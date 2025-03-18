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россия хочет сотрудничать с Маском для полета на Марс - Reuters

Киев • УНН

 • 10211 просмотра

Представитель Путина заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Илоном Маском в космических исследованиях, в частности, по подготовке миссии на Марс. Москва стремится укрепить "роскосмос".

россия хочет сотрудничать с Маском для полета на Марс - Reuters

Спецпредставитель президента рф владимира путина кирилл дмитриев заявил, что москва хочет наладить сотрудничество с Илоном Маском в сфере космических исследований, в частности в подготовке миссии на Марс.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, дмитриев заявил, что россия хотела бы сотрудничать с генеральным директором SpaceX Маском для укрепления и развития российского космического агентства "роскосмос" и государственной атомной корпорации "росатом".

Я думаю, что в ближайшем будущем, несомненно, состоится обсуждение с Маском (о полетах на Марс)

- сказал Дмитриев на бизнес-форуме в москве, продолжая хвалить усилия Маска по расширению границ человеческих достижений.

Дмитриев сообщил, что поддерживает связь с "роскосмосом", российским бизнесом и Американской торговой палатой в россии.

Ранее в 2022 году россия заявляла, что начнет работу над собственной миссией на Марс после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило совместный проект из-за решения путина отправить десятки тысяч военнослужащих на Украину.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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