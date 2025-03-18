россия хочет сотрудничать с Маском для полета на Марс - Reuters
Киев • УНН
Представитель Путина заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Илоном Маском в космических исследованиях, в частности, по подготовке миссии на Марс. Москва стремится укрепить "роскосмос".
Спецпредставитель президента рф владимира путина кирилл дмитриев заявил, что москва хочет наладить сотрудничество с Илоном Маском в сфере космических исследований, в частности в подготовке миссии на Марс.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, дмитриев заявил, что россия хотела бы сотрудничать с генеральным директором SpaceX Маском для укрепления и развития российского космического агентства "роскосмос" и государственной атомной корпорации "росатом".
Я думаю, что в ближайшем будущем, несомненно, состоится обсуждение с Маском (о полетах на Марс)
Дмитриев сообщил, что поддерживает связь с "роскосмосом", российским бизнесом и Американской торговой палатой в россии.
Ранее в 2022 году россия заявляла, что начнет работу над собственной миссией на Марс после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило совместный проект из-за решения путина отправить десятки тысяч военнослужащих на Украину.
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