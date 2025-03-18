россия хочет сотрудничать с Маском для полета на Марс - Reuters

Спецпредставитель президента рф владимира путина кирилл дмитриев заявил, что москва хочет наладить сотрудничество с Илоном Маском в сфере космических исследований, в частности в подготовке миссии на Марс.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, дмитриев заявил, что россия хотела бы сотрудничать с генеральным директором SpaceX Маском для укрепления и развития российского космического агентства "роскосмос" и государственной атомной корпорации "росатом".

Я думаю, что в ближайшем будущем, несомненно, состоится обсуждение с Маском (о полетах на Марс)