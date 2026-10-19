росія другу добу поспіль втрачає понад 2000 військових в Україні
Київ • УНН
За добу 18 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати армії рф від початку вторгнення сягнули 1 567 150 осіб.
Протягом доби 18 жовтня ворог втратив у війні в Україні 2 100 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня сягнули близько 1 567 150 осіб.
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російський диктатор володимир путін заявив, що росія створює так звану "зону безпеки" на території України вздовж спільного кордону. За його словами, питання існування цієї зони не підлягатиме обговоренню під час можливих мирних переговорів із Києвом.
У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України14.10.26, 13:19 • 4541 перегляд