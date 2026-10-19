Россия вторые сутки подряд теряет более 2000 военных в Украине
Киев • УНН
За сутки 18 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери армии РФ с начала вторжения достигли 1 567 150 человек.
В течение суток 18 октября враг потерял в войне в Украине 2 100 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 октября достигли около 1 567 150 человек.
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что россия создает так называемую "зону безопасности" на территории Украины вдоль общей границы. По его словам, вопрос существования этой зоны не будет подлежать обсуждению во время возможных мирных переговоров с Киевом.
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