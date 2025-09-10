Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня переміг у публічному голосуванні німецької відзнаки Hotlist-2025

Роман "Доця" української письменниці, перекладачки й волонтерки Тамари Горіха Зерня здобув перемогу у публічному голосуванні престижної німецької відзнаки Hotlist 2025 року. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічної комунікації України, пише УНН.

Голосування тривало до 22 серпня 2025 року. Протягом цього часу кожен міг проголосувати за книжку, яка увійде до списку найкращих 2025 року. Всього на обрання винесли тридцять кандидатів, обраних журі зі 184 поданих заявок.

Окрім цього, до короткого списку увійшла також книжка Вікторії Амеліної — "Looking at Women Looking at War", яка із романом Тамари Горіха Зерні посіла 11 місце.

Результати оголосили 9 вересня 2025 року: три видання, що набрали найбільше голосів, автоматично увійшли до переліку десяти книг року, а решту сім — визначило журі премії.

Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня посів перше місце за голосуванням та здобув 1758 голосів зі 6740 дійсних. За словами організаторів премії, це найбільший результат за останні 10 років проведення голосування