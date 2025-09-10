Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня переміг у публічному голосуванні німецької відзнаки Hotlist-2025

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 4264 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 14215 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 14868 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 18600 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 21322 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 49478 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 70651 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 56919 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33415 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37646 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
52%
755мм
Популярнi новини
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 41229 перегляди
На Вінничині зарізали двох дітей – загинули учні 10 та 11 класу, підозрюваного затримали10 вересня, 07:52 • 11645 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 34489 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 33573 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto11:41 • 17953 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 14216 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 49478 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 34704 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 70652 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 56919 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Литва
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 4114 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 74445 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 68256 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 64519 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 133023 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
Шахед-136
Facebook
Instagram

Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня переміг у публічному голосуванні німецької відзнаки Hotlist-2025

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня виграв публічне голосування німецької відзнаки Hotlist-2025, набравши 1758 голосів. Це найбільший результат за 10 років проведення голосування.

Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня переміг у публічному голосуванні німецької відзнаки Hotlist-2025

Роман "Доця" української письменниці, перекладачки й волонтерки Тамари Горіха Зерня здобув перемогу у публічному голосуванні престижної німецької відзнаки Hotlist 2025 року. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічної комунікації України, пише УНН.

Деталі

Голосування тривало до 22 серпня 2025 року. Протягом цього часу кожен міг проголосувати за книжку, яка увійде до списку найкращих 2025 року. Всього на обрання винесли тридцять кандидатів, обраних журі зі 184 поданих заявок.

Окрім цього, до короткого списку увійшла також книжка Вікторії Амеліної — "Looking at Women Looking at War", яка із романом Тамари Горіха Зерні посіла 11 місце.

Результати оголосили 9 вересня 2025 року: три видання, що набрали найбільше голосів, автоматично увійшли до переліку десяти книг року, а решту сім — визначило журі премії.

Роман "Доця" Тамари Горіха Зерня посів перше місце за голосуванням та здобув 1758 голосів зі 6740 дійсних. За словами організаторів премії, це найбільший результат за останні 10 років проведення голосування

- йдеться у повідомленні.

Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні08.09.25, 17:07 • 3639 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
благодійність