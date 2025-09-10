Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня победил в публичном голосовании немецкой премии Hotlist-2025

$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 5512 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 16095 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 15921 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 19579 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 22084 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 50727 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 72094 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 57855 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33694 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37876 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом
На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Эксклюзив
13:48 • 16090 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 50725 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 57854 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня победил в публичном голосовании немецкой премии Hotlist-2025

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня выиграл публичное голосование немецкой премии Hotlist-2025, набрав 1758 голосов. Это самый большой результат за 10 лет проведения голосования.

Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня победил в публичном голосовании немецкой премии Hotlist-2025

Роман "Доця" украинской писательницы, переводчицы и волонтерки Тамары Гориха Зерня одержал победу в публичном голосовании престижной немецкой награды Hotlist 2025 года. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегической коммуникации Украины, пишет УНН.

Детали

Голосование продолжалось до 22 августа 2025 года. В течение этого времени каждый мог проголосовать за книгу, которая войдет в список лучших 2025 года. Всего на избрание вынесли тридцать кандидатов, выбранных жюри из 184 поданных заявок.

Кроме этого, в короткий список вошла также книга Виктории Амелиной — "Looking at Women Looking at War", которая с романом Тамары Гориха Зерни заняла 11 место.

Результаты объявили 9 сентября 2025 года: три издания, набравшие наибольшее количество голосов, автоматически вошли в перечень десяти книг года, а остальные семь — определило жюри премии.

Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня занял первое место по голосованию и получил 1758 голосов из 6740 действительных. По словам организаторов премии, это самый большой результат за последние 10 лет проведения голосования

- говорится в сообщении.

Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне08.09.25, 17:07 • 3641 просмотр

Ольга Розгон

