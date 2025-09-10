Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня победил в публичном голосовании немецкой премии Hotlist-2025

Роман "Доця" украинской писательницы, переводчицы и волонтерки Тамары Гориха Зерня одержал победу в публичном голосовании престижной немецкой награды Hotlist 2025 года. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегической коммуникации Украины, пишет УНН.

Голосование продолжалось до 22 августа 2025 года. В течение этого времени каждый мог проголосовать за книгу, которая войдет в список лучших 2025 года. Всего на избрание вынесли тридцать кандидатов, выбранных жюри из 184 поданных заявок.

Кроме этого, в короткий список вошла также книга Виктории Амелиной — "Looking at Women Looking at War", которая с романом Тамары Гориха Зерни заняла 11 место.

Результаты объявили 9 сентября 2025 года: три издания, набравшие наибольшее количество голосов, автоматически вошли в перечень десяти книг года, а остальные семь — определило жюри премии.

Роман "Доця" Тамары Гориха Зерня занял первое место по голосованию и получил 1758 голосов из 6740 действительных. По словам организаторов премии, это самый большой результат за последние 10 лет проведения голосования