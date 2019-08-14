Рогань опинилася під загрозою залишитися без газу на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Рогань Харківської області може залишитись без газу в опалювальний сезон. Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України", передає УНН.
"Нафтогаз звертає увагу на тривожну ситуацію, що склалася із розрахунками та газопостачанням КП "Теплові мережі Роганської селищної ради" (смт Рогань, Харківська область)", - вказали у компанії.
За наведеними даними, загальна заборгованість КП за укладеними з Нафтогазом договорами становить 11,7 млн гривень. Для продовження газопостачання підприємство має сплатити не менше ніж 6,6 млн гривень. Але місцева влада каже, що грошей немає, як і плану дій для допомоги підприємству-боржнику.
"У разі непогашення КП "Теплові мережі Роганської селищної ради" хоча б 6,6 млн гривень, 3,5 тисячі мешканців цього селища можуть залишитись без тепла під час опалювального сезону. У ситуації, що склалась, селищна влада може звернутися за допомогою до керівництва Харківської області. Нафтогаз сподівається, що рішення буде знайдено і опалювальний сезон в Рогані розпочнеться вчасно", - вказали у НАК.
Раніше у Нафтогазі повідомили, що у Кам'янську є загроза зриву опалювального сезону.