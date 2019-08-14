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6 марта, 19:19 • 131405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141301 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128459 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129255 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131064 просмотра

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Рогань оказалась под угрозой остаться без газа на зиму

Рогань оказалась под угрозой остаться без газа на зиму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Рогань Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Нафтогаз обращает внимание на тревожную ситуацию с расчетами и газоснабжением КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" (пгт Рогань, Харьковская область)", - указали в компании.

По приведенным данным, общая задолженность КП по заключенным с Нафтогазом договорам составляет 11,7 млн гривен. Для продолжения газоснабжения предприятие должно уплатить не менее 6,6 млн гривен. Но местные власти говорят, что денег нет, как и плана действий для помощи предприятию-должнику.

"В случае непогашения КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" хотя бы 6,6 млн гривен, 3,5 тысячи жителей этого поселка могут остаться без тепла во время отопительного сезона. В сложившейся ситуации, поселковые власти могут обратиться за помощью к руководству Харьковской области. Нафтогаз надеется, что решение будет найдено и отопительный сезон в Рогани начнется вовремя", - указали в НАК.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что в Каменском есть угроза срыва отопительного сезона.

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