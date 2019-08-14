Рогань оказалась под угрозой остаться без газа на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Рогань Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"Нафтогаз обращает внимание на тревожную ситуацию с расчетами и газоснабжением КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" (пгт Рогань, Харьковская область)", - указали в компании.
По приведенным данным, общая задолженность КП по заключенным с Нафтогазом договорам составляет 11,7 млн гривен. Для продолжения газоснабжения предприятие должно уплатить не менее 6,6 млн гривен. Но местные власти говорят, что денег нет, как и плана действий для помощи предприятию-должнику.
"В случае непогашения КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" хотя бы 6,6 млн гривен, 3,5 тысячи жителей этого поселка могут остаться без тепла во время отопительного сезона. В сложившейся ситуации, поселковые власти могут обратиться за помощью к руководству Харьковской области. Нафтогаз надеется, что решение будет найдено и отопительный сезон в Рогани начнется вовремя", - указали в НАК.
Ранее в Нафтогазе сообщили, что в Каменском есть угроза срыва отопительного сезона.