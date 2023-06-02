Робота над відновленням миру в Європі триває: Резніков зустрівся з Остіном на оборонному саміті в Сінгапурі

Цитата

"Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах "Діалог Шангрі-Ла".

Українсько-американське партнерство міцне. Ми продовжимо працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - написав Резніков.

Доповнення

У Сінгапурі розпочався масштабний 20-й безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла", який триватиме 2-4 червня. За даними організаторів, у форумі візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.

Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав до Сінгапуру, щоб взяти участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", де в перший день, за його словами, "мав плідні розмови" з сінгапурським, австралійським, та новозелндським колегами, послом США та виконавчим директором саміту, підкресливши, що ключовим пунктом домовленостей стало "верховенство права" і "перемога України".

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