Работа над восстановлением мира в Европе продолжается: Резников встретился с Остином на оборонном саммите в Сингапуре

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"Я был рад встретиться с моим американским коллегой и большим другом Ллойдом Остином III в кулуарах "Диалог Шангри-Ла".

Украинско-американское партнерство крепкое. Мы продолжим работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", - написал Резников.

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В Сингапуре начался масштабный 20-й форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который продлится 2-4 июня. По данным организаторов, в форуме примут участие более 600 человек из 49 государств мира.

Министр обороны Украины Алексей Резников приехал в Сингапур, чтобы принять участие в форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", где в первый день, по его словам, "имел плодотворные разговоры" с сингапурским, австралийским, и новозелндским коллегами, послом США и исполнительным директором саммита, подчеркнув, что ключевым пунктом договоренностей стало "верховенство права" и "победа Украины".

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