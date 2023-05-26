Резников: Швеция присоединилась к "танковой коалиции"

Детали

"Королевство Швеция приняло решение принять участие в "танковой коалиции", - сообщил Резников, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Глава Минобороны Украины также отметил, что в течение лета 2023 года Украина ожидает прибытия мощных и высокоточных шведских артиллерийских систем “Archer” вместе с обученными экипажами наших артиллеристов.

“Кроме того, украинские экипажи завершают подготовку на современных бронированных машинах CV 90. Функционируют различные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие обучаются благодаря шведским инструкторам", – добавил он.

Резников также сообщил, что во время переговоров с Полом Йонсоном они также сосредоточились на приоритетах по вооружению Украины для достижения победы.

“Мы обсудили наше двустороннее сотрудничество, в частности наши потребности в противовоздушной обороне. Я лично верю в то, что уже в проанонсированной будущей “самолетной коалиции”, о чем уже было сказано, будет обучение наших пилотов на F-16. Абсолютно убежден, что в этой коалиции могли бы занять достойное место и самолеты “Gripen” из Швеции”, – подчеркнул он.

Дополнение

Резников сообщил, что первые два минных тральщика уже стоят под украинскими флагами в портах Великобритании в рамках "морской коалиции" (Naval Coalition).