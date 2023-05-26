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Резніков: Швеція долучилася до "танкової коаліції"

Резніков: Швеція долучилася до "танкової коаліції"

Київ • УНН

 • 216921 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Королівство Швеція ухвалило рішення взяти участь в “танковій коаліції”, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу у Києві з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном, передає УНН.

Деталі

"Королівство Швеція прийняло рішення взяти участь в "танковій коаліції", - повідомив Резніков, якого цитує пресслужба Міноборони.

Голова Міноборони України також зазначив, що протягом літа 2023 року Україна очікує на прибуття потужних та високоточних шведських артилерійських систем “Archer” разом з навченими екіпажами наших артилеристів.

“Крім того, українські екіпажі завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV 90. Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", – додав він.

Резніков також повідомив, що під час перемовин з Полом Йонсоном вони також зосередились на пріоритетах по озброєнню України для досягнення перемоги.

“Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, зокрема наші потреби щодо протиповітряної оборони. Я особисто вірю в те, що вже в проанонсованій майбутній “літаковій коаліції”, про що вже було сказано, буде навчання наших пілотів на F-16. Абсолютно переконаний, що в цій коаліції могли б зайняти достойне місце і літаки “Gripen” зі Швеції”, – підкреслив він.

Доповнення

Резніков повідомив, що перші два мінні тральщики вже стоять під українськими прапорами в портах Великої Британії в межах "морської коаліції" (Naval Coalition).

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