РНБО ухвалила рішення створити кібервійська – Данілов

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 20009 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 67328 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 151898 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 186634 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 167636 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 163374 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112291 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88679 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 218086 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89699 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 42546 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 55272 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 64297 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 81081 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 19375 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 185462 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 218099 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 308823 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 472812 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 456123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 20352 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43162 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47886 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47797 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48258 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

РНБО ухвалила рішення створити кібервійська – Данілов

Київ • УНН

 • 17630 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні ухвалила рішення про створення кібервійська. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.

РНБО ухвалила рішення створити кібервійська – Данілов

Цитата

“Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. Сьогодні це рішення, єдине, що я можу сказати, воно підтримане всіма членами, які були присутні на засіданні (Ради національної безпеки і оборони України —ред.)”, — сказав Данілов.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ Президента.

Віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту (AI) в Україні на 2021–2024 роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94