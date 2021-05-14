РНБО ухвалила рішення створити кібервійська – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні ухвалила рішення про створення кібервійська. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.
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“Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. Сьогодні це рішення, єдине, що я можу сказати, воно підтримане всіма членами, які були присутні на засіданні (Ради національної безпеки і оборони України —ред.)”, — сказав Данілов.
За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ Президента.
Віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту (AI) в Україні на 2021–2024 роки.