РНБО ухвалила рішення створити кібервійська – Данілов

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“Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. Сьогодні це рішення, єдине, що я можу сказати, воно підтримане всіма членами, які були присутні на засіданні (Ради національної безпеки і оборони України —ред.)”, — сказав Данілов.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ Президента.

Віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту (AI) в Україні на 2021–2024 роки.