Підсумки засідання РНБО: в Україні прийняли Стратегію розвитку кібербезпеки

Цитата:

"Сьогодні на засіданні РНБО було кілька питань, які стосувались тієї сфери, у якій ми формуємо політику. Перше питання стосувалось Стратегії кібербезпеки нашої держави. Хочу зазначити, що була прийнята Стратегія розвитку кібербезпеки на наступні 5 років", - сказав Федоров.

Деталі

Зі слів міністра, підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документу, і актуальність – на найвищому рівні.

"Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала в напрямку кіберзахисту передовою країною у світі – все зазначено в стратегії", - сказав він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що проект Стратегії кібербезпеки України найближчим часом мають винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони.