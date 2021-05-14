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Підсумки засідання РНБО: в Україні прийняли Стратегію розвитку кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Рада нацбезпеки і оборони України прийняла Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років. Про це повідомив за підсумками засідання РНБО віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

Підсумки засідання РНБО: в Україні прийняли Стратегію розвитку кібербезпеки

Цитата:

"Сьогодні на засіданні РНБО було кілька питань, які стосувались тієї сфери, у якій ми формуємо політику. Перше питання стосувалось Стратегії кібербезпеки нашої держави. Хочу зазначити, що була прийнята Стратегія розвитку кібербезпеки на наступні 5 років", - сказав Федоров.

Деталі

Зі слів міністра, підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документу, і актуальність – на найвищому рівні.

"Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала в напрямку кіберзахисту передовою країною у світі – все зазначено в стратегії", - сказав він.

Доповнення 

Раніше повідомлялося, що проект Стратегії кібербезпеки України найближчим часом мають винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

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