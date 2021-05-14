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Итоги заседания СНБО: в Украине приняли Стратегию развития кибербезопасности

Киев • УНН

 • 17017 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Об этом сообщил по итогам заседания СНБО вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

Итоги заседания СНБО: в Украине приняли Стратегию развития кибербезопасности

Цитата:

"Сегодня на заседании СНБО было несколько вопросов, касающихся той сферы, в которой мы формируем политику. Первый вопрос касался Стратегии кибербезопасности нашего государства. Хочу отметить, что была принята Стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет", - сказал Федоров.

Детали

По словам министра, подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность - на высшем уровне.

"От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире - все указано в стратегии", - сказал он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что проект Стратегии кибербезопасности Украины в ближайшее время должны вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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