Итоги заседания СНБО: в Украине приняли Стратегию развития кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Об этом сообщил по итогам заседания СНБО вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
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"Сегодня на заседании СНБО было несколько вопросов, касающихся той сферы, в которой мы формируем политику. Первый вопрос касался Стратегии кибербезопасности нашего государства. Хочу отметить, что была принята Стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет", - сказал Федоров.
Детали
По словам министра, подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность - на высшем уровне.
"От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире - все указано в стратегии", - сказал он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что проект Стратегии кибербезопасности Украины в ближайшее время должны вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.