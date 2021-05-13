В РНБО обіцяють скоро затвердити Стратегію кібербезпеки України

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“Національний центр з кібербезпеки за дорученням президента України завершив роботу над проектом нової Стратегії кібербезпеки. Ми очікуємо що найближчим часом його буде винесено на розгляд РНБО”, — зазначила Ткачук.

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Так, вона повідомила що до роботи над проектом було залучено основних суб’єктів кібербезпеки, зокрема СБУ, Держспецзв’язку, Нацполіцію, Нацбанк України, Генеральний штаб, Міністерство оборони, інші органи державної влади, зокрема Міністерство цифрової трансформації, комітети ВРУ, Офіс Президента, а також над проектом працював приватний сектор. До роботи над проектом також долучались представники міжнародних партнерів України.

Зі слів Ткачук, проект стратегії є повністю відкритим документом, його розробка була прозорою.

Що було раніше

Ще у вересні 2019 року фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України розпочали розробку Стратегії кібербезпеки України.



За словами секретаря РНБО, стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи та напрями до формування питань кіберзахисту.