В СНБО обещают скоро утвердить Стратегию кибербезопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Проект Стратегии кибербезопасности Украины в ближайшее время должны вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом выступая на форуме “Украина 30. Безопасность страны” сказала руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук, передает корреспондент УНН.
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“Национальный центр кибербезопасности по поручению президента Украины завершил работу над проектом новой Стратегии кибербезопасности. Мы ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение СНБО”, — отметила Ткачук.
Детали
Так, она сообщила, что к работе над проектом были привлечены основные субъекты кибербезопасности, в частности СБУ, Госспецсвязь, Нацполиция, Нацбанк Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны, другие органы государственной власти, в частности Министерство цифровой трансформации, комитеты ВРУ, Офис Президента, а также над проектом работал частный сектор. К работе над проектом также привлекались представители международных партнеров Украины.
По словам Ткачук, проект стратегии является полностью открытым документом, его разработка была прозрачной.
Что было раньше
Еще в сентябре 2019 года специалисты Национального координацийного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
По словам секретаря СНБО, стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросов киберзащиты.