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СНБО принял решение создать кибервойска - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании принял решение о создании кибервойска. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

СНБО принял решение создать кибервойска - Данилов

Цитата

“Мы сегодня действительно, в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. Сегодня это решение, единственное, что я могу сказать, оно поддержано всеми членами, которые присутствовали на заседании (Совета национальной безопасности и обороны Украины ред.) ”, - сказал Данилов.

По его словам, о создании Украинской кибервойск ближайшее время будет указ Президента.

Вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Совет нацбезопасности и обороны Украины приняла Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

Напомним, Кабинет Министров Украины на выездном заседании в среду одобрил проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта (AI) в Украине на 2021-2024 годы.

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