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Як в Україні впроваджуватимуть штучний інтелект: від кібербезпеки до охорони здоров’я

Київ • УНН

 • 56424 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту (AI) в Україні на 2021—2024 роки. Про те, що передбачено документом, розповідає УНН.

Як в Україні впроваджуватимуть штучний інтелект: від кібербезпеки до охорони здоров’я

Деталі

Так, основними положеннями проекту розпорядження є реалізація завдань державної політики розвитку галузі штучного інтелекту в наступних сферах: освіта і професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя.

Документом передбачається затвердження плану заходів, яким визначаються напрями та механізм реалізації основних базових завдань розвитку технологій штучного інтелекту в Україні, з метою реалізації прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, побудови конкурентноспроможної економіки України, сталого суспільства, вдосконалення системи державного управління.

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Відповідно до плану заходів з реалізації Концепції, початковим етапом (строк виконання – II квартал 2021 року) передбачене запровадження правового регулювання з питань формування державної політики у галузі штучного інтелекту.
Також, за планом, вже у 2022 році планується проведення інформаційних кампаній заради популяризації основ AI в закладах середньої освіти.

Ураїна в тому ж році має намір забезпечити наукову співпрацю в галузі з міжнародними дослідницькими центрами.
Вже в 2023 році в уряді сподіваються на запровадження державної підтримки використання технологій AI в пріоритетних галузях економіки.

Крім того, згідно з планом, уже наприкінці поточного року технології штучного інтелекту мають впровадити в національну систему кібербезпеки для проведення аналізу і класифікації загроз та вибору стратегії їх стримування і запобігання їх виникненню. До 2024 року планується розробити та затвердити документацію щодо пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій AI в документах оборонного планування.

На кінець 2022 року, згідно з планом, урядовці передбачають забезпечення використання технологій штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я. Мова йде зокрема про: впровадження системи підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини з використанням AI.

В Україні планується також серед іншого визначити необхідні засоби ресоціалізації засуджених шляхом проведення аналізу даних за допомогою технологій штучного інтелекту. Так, за допомогою згаданих технологій у I кварталі 2023 року має бути складено індивідуальні програми соціально-виховної роботи з засудженими з урахуванням вказаного аналізу даних.

На думку авторів документу, затвердження Плану заходів сприятиме загальному технологічному та інноваційному розвитку держави в цілому та окремих її галузей. Крім того, це має надати стимул вітчизняним розробникам спрямовувати свої зусилля на розробку тих продуктів та рішень, які матимуть практичне застосування та можуть бути комерціалізовані як в Україні, так і за кордоном. Також, передбачається що розвиток продуктового напрямку розвитку технологій штучного інтелекту прогнозовано стимулюватиме розвиток наукового та технічного напрямку освіти та науки в державі.
Документ розроблено Міністерством цифрової трансформації України.

Доповнення

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже працює Центр кібербезпеки, але його офіційне відкриття відбудеться за один-два тижні.

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