Как в Украине будут внедрять искусственный интеллект: от кибербезопасности к здравоохранению

Детали

Так, основными положениями проекта распоряжения является реализация задач государственной политики развития области искусственного интеллекта в следующих сферах: образование и профессиональное обучение, наука, экономика, кибербезопасность, информационная безопасность, оборона, публичное управление, правовое регулирование и этика, правосудия.

Документом предусматривается утверждение плана мероприятий, которым определяются направления и механизм реализации основных базовых задач развития технологий искусственного интеллекта в Украине, с целью реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, построения конкурентоспособной экономики Украины, устойчивого общества, совершенствование системы государственного управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боты вокруг нас: все, что вы хотели знать о ботах и ареале их распространения



В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции, начальным этапом (срок исполнения - II квартал 2021 года) предусмотрено введение правового регулирования по вопросам формирования государственной политики в области искусственного интеллекта.

Также, по плану, уже в 2022 году планируется проведение информационных кампаний ради популяризации основ AI в учреждениях среднего образования.

Ураина в том же году намерена обеспечить научное сотрудничество в области с международными исследовательскими центрами.

Уже в 2023 году в правительстве надеются на введение государственной поддержки использования технологий AI в приоритетных отраслях экономики.

Кроме того, согласно плану, уже в конце текущего года технологии искусственного интеллекта должны внедрить в национальную систему кибербезопасности для проведения анализа и классификации угроз и выбора стратегии их сдерживания и предотвращения их возникновения. К 2024 году планируется разработать и утвердить документацию по приоритетным направлениям и основным задачам развития технологий AI в документах оборонного планирования.

К концу 2022 года, согласно плану, чиновники предусматривают обеспечение использования технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Речь идет в частности о: внедрение системы поддержки клинических решений, персонализированной медицине, телемедицине с использованием AI.

В Украине планируется также среди прочего определить необходимые средства ресоциализации осужденных путем проведения анализа данных с помощью технологий искусственного интеллекта. Так, с помощью упомянутых технологий в I квартале 2023 года должны быть составлены индивидуальные программы социально-воспитательной работы с осужденными с учетом указанного анализа данных.

По мнению авторов документа, утверждение Плана мероприятий будет способствовать общему технологическому и инновационному развитию государства в целом и отдельных ее отраслей. Кроме того, это должно предоставить стимул отечественным разработчикам направлять свои усилия на разработку тех продуктов и решений, которые будут иметь практическое применение и могут быть коммерциализированны как в Украине, так и за рубежом. Также, предполагается что развитие продуктового направления развития технологий искусственного интеллекта прогнозируемо будет стимулировать развитие научного и технического направления образования и науки в государстве.

Документ разработан Министерством цифровой трансформации Украины.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже работает Центр кибербезопасности, но его официальное открытие состоится в одну-две недели.