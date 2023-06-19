Рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Рівень води в Каховському водосховищі міг впасти нижче 7 метрів після підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами, повідомили у понеділок в Укргідроенерго, пише УНН.
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"За результатами вивчення фото та відеоматеріалів з БПЛА фахівцями Укргідроенерго визначено, що рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів", - ідеться у повідомленні компанії у Telegram.
Деталі
Як зазначається, середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,10 м БС (Балтійської системи висот).
За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон продовжується стабільний спад. За добу рівень води знизився на 20 см. І станом на 8:00 19 червня становить 0,79 м БС.
Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над розробкою проєкту зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Підтоплення з часу піку підняття рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС 8 червня впало вже на понад 4,69 метра і на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину.