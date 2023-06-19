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Уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 1980017 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Уровень воды в Каховском водохранилище мог упасть ниже 7 метров после подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами, сообщили в понедельник в Укргидроэнерго, пишет УНН.

Уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров - Укргидроэнерго

Цитата

"По результатам изучения фото и видеоматериалов с БПЛА специалистами Укргидроэнерго определено, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров", - говорится в сообщении компании в Telegram.

Детали

Как отмечается, средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равен 13,10 м БС (Балтийской системы высот).

По информации Укргидрометцентра, в створе поста "Херсон" продолжается стабильный спад. За сутки уровень воды снизился на 20 см. И по состоянию на 8:00 19 июня составляет 0,79 м БС.

Укргидроэнерго и проектный институт работают над разработкой проекта возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища после деоккупации.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Подтопление со времени пика поднятия уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС 8 июня упало уже более чем на 4,69 метра и на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час.

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