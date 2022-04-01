Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба – американський посол у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба. Про це в інтерв'ю Reuters заявив американський посол у Москві Джон Салліван, пише УНН.
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"Ми перебуваємо в Маріанському жолобі (найглибший з відомих на Землі - ред.) якщо говорити про дипломатичні відносини (між США і росією - ред.)", - заявив Салліван.
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Салліван зазначив, що серйозно ставиться до погроз, які надходять "із верхівки російського уряду", розірвати дипломатичні відносини, стверджуючи, що "росіяни не займаються риторичними виливами".
"Сполучені Штати не хочуть закривати своє посольство. Президент Байден не хоче відкликати мене як посла. Але це не те, що обов'язково залежить тільки від нас", - сказав американський посол.
Згадуючи свій приїзд до Москви у січні 2020 року, Джон Салліван зазначив, що тоді "було дуже погано, а стало ще гірше".
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не анонсував змін у політиці, коли заявив, що путін "не може залишатися при владі". Але він переконаний, що не можна дозволяти президентові Росії й надалі чинити зло.
Крім того, Байден назвав володимира путіна "м'ясником".