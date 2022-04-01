Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба – американський посол у Москві

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 66379 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 77674 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 86304 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91336 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101574 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153593 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71772 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152826 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110191 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69555 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
60%
Популярнi новини

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

14 квітня, 16:55 • 9316 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 15026 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 13782 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 9088 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15843 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 66379 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153593 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176538 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152826 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97129 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99652 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44173 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47519 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62090 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба – американський посол у Москві

Київ • УНН

 • 137805 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба. Про це в інтерв'ю Reuters заявив американський посол у Москві Джон Салліван, пише УНН.

Відносини між росією та США опустилися до рівня Маріанського жолоба – американський посол у Москві

Цитата

"Ми перебуваємо в Маріанському жолобі (найглибший з відомих на Землі - ред.) якщо говорити про дипломатичні відносини (між США і росією - ред.)", - заявив Салліван.

Деталі

Салліван зазначив, що серйозно ставиться до погроз, які надходять "із верхівки російського уряду", розірвати дипломатичні відносини, стверджуючи, що "росіяни не займаються риторичними виливами".

"Сполучені Штати не хочуть закривати своє посольство. Президент Байден не хоче відкликати мене як посла. Але це не те, що обов'язково залежить тільки від нас", - сказав американський посол.

Згадуючи свій приїзд до Москви у січні 2020 року, Джон Салліван зазначив, що тоді "було дуже погано, а стало ще гірше".

Додамо

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не анонсував змін у політиці, коли заявив, що путін "не може залишатися при владі". Але він переконаний, що не можна дозволяти президентові Росії й надалі чинити зло.

Крім того, Байден назвав володимира путіна "м'ясником".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41