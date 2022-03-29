"путин не может оставаться у власти": Байден объяснил свои слова

Цитата

"Я просто высказал свое возмущение. Он (путин - ред.) не должен оставаться у власти, так же как, знаете, плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи", - сказал Байден.

Детали

Также он уточнил, что это не означает наличия у США "фундаментальной политики действовать каким-то образом, чтобы во что бы то ни стало свергнуть путина".

Американский лидер также выразил убеждение, что его заявление не затруднит международных дипломатических усилий, направленных на прекращение агрессии рф против Украины. Он подчеркнул, что ситуацию на самом деле осложняет эскалация со стороны самого путина.

Контекст

Диктатор владимир путин не может оставаться при власти. Об этом сказал Байден, выступая в Польше с большим обращением о войне россии против Украины.