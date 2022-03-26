Байден про путіна: ця людина не може залишатися при владі

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"Диктатор, який відновлює імперію, ніколи не зітре любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не зломить їх волю до свободи. Україна ніколи не буде перемогою для Росії, бо вільні люди відмовилися жити в світі безвиході і мороку. У нас буде інше майбутнє, світле майбутнє, засноване на демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободи і можливості. Заради бога, ця людина не може залишатися при владі", - заявив Байден.

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Також раніше американський президент заявив, що Путін бреше про його мотиви вторгнення в Україну.

"Путін каже, що у нього є мета - "денацифікувати" Україну. Це брехня, він цинічний, він це знає. І це теж непристойно. Президент Зеленський був обраний демократичним шляхом, він єврей, сім'я його батька була знищена під час нацистського Голокосту. І у Путіна є нахабство, як і у всіх автократів до нього, він вірить, що сила зробить його правим", - заявив Байден.

Раніше

Як писав УНН, Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником" після візиту до українських біженців у Варшаві в суботу.