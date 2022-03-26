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Байден про путіна: ця людина не може залишатися при владі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Диктатор Володимир Путін не може залишатися при владі. Про це сказав президент США Джо Байден, виступаючи в Польщі з великим зверненням про війну Росії проти України, передає кореспондент УНН.

Байден про путіна: ця людина не може залишатися при владі

Цитата

"Диктатор, який відновлює імперію, ніколи не зітре любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не зломить їх волю до свободи. Україна ніколи не буде перемогою для Росії, бо вільні люди відмовилися жити в світі безвиході і мороку. У нас буде інше майбутнє, світле майбутнє, засноване на демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободи і можливості. Заради бога, ця людина не може залишатися при владі", - заявив Байден.

Деталі

Також раніше американський президент заявив, що Путін бреше про його мотиви вторгнення в Україну.

"Путін каже, що у нього є мета - "денацифікувати" Україну. Це брехня, він цинічний, він це знає. І це теж непристойно. Президент Зеленський був обраний демократичним шляхом, він єврей, сім'я його батька була знищена під час нацистського Голокосту. І у Путіна є нахабство, як і у всіх автократів до нього, він вірить, що сила зробить його правим", - заявив Байден.

Раніше

Як писав УНН, Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником" після візиту до українських біженців у Варшаві в суботу.

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