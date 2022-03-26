Байден про путина: этот человек не может оставаться у власти

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"Диктатор, восстанавливающий империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит их волю к свободе. Украина никогда не будет победой для России, ибо свободные люди отказались жить в мире безысходности и мрака. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради бога, этот человек не может оставаться у власти", - заявил Байден.

Детали

Также ранее американский президент заявил, что путин лжет о его мотивах вторжения в Украину.

"Путин говорит, что у него есть цель – "денацифицировать" Украину. Это ложь, он циничен, он это знает. И это тоже непристойно. Президент Зеленский был избран демократическим путем, он еврей, семья его отца была уничтожена во время нацистского холокоста. И у Путина есть наглость, как и у всех автократов до него, он верит, что сила сделает его правым", - заявил Байден.

Ранее

Как писал УНН, Байден назвал владимира путина "мясником" после визита к украинским беженцам в Варшаве в субботу.