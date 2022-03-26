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Байден назвал путина "мясником" после разговора с беженцами из Украины

Киев • УНН

 • 179605 просмотра

КИЕВ. 26 березня. УНН. Президент США Джо Байден назвал владимира путина "мясником" после визита к украинским беженцам в Варшаве в субботу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Байден назвал путина "мясником" после разговора с беженцами из Украины

Детали

Так, на вопрос репортеров, путешествующих с президентом, о чем заставила его задуматься встреча с беженцами, ведь он каждый день имеет дело с путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Общаясь с журналистами, Байден рассказал, как он бывал в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".

"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо. Я имею в виду, это просто заставляет чертовски гордиться", — сказал он.

Он добавил: "Каждый из этих детей сказал что-то вроде: «"Помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили".

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Польшу накануне. Сегодня он провел встречу с беженцами из Украины. Также, по информации Белого Дома, сегодня президент США выступит с речью о войне в Украине.

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