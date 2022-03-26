Байден назвав путіна "м'ясником" після розмови з біженцями з України

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Так, на питання репортерів, які подорожують з президентом, про що змусила його задуматися зустріч з біженцями, адже він кожен день має справу з путіним, Байден відповів: "він м'ясник".

Спілкуючись з журналістами, Байден розповів, як він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі. Я маю на увазі, це просто змушує неймовірно пишатися", — сказав він.

Він додав: "кожен з цих дітей сказав щось на кшталт: "Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Польщі напередодні. Сьогодні він провів зустріч з біженцями з України. Також, за інформацією Білого Дому, сьогодні президент США виступить з промовою про війну в Україні.