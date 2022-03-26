Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня завершить свою поїздку до Європи у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Як повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван, у суботу Байден планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з "великою промовою" щодо війни в Україні. Про це інформує Радіо Свобода, пише УНН.
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За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться "ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії".
Як повідомив радник журналістам, Байден також говоритиме про "контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток".
Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.
Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
Нагадаємо
Байден у Польщі: уже зустрівся з американськими військовими у Жешуві.