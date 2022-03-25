Байден у Польщі: уже зустрівся з американськими військовими у Жешуві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Джо Байден зустрічається з військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії США в польскому Жешуві, пише УНН з посиланням на CNN.
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Як вказується, разом із ним - міністр оборони США Ллойд Остін та інші офіційні особи США.
"Для президента дуже важливо зустрічатися з цими військами. Це не просто велика справа для цих солдатів, це велика справа, тому що вона посилає потужний сигнал про те, чим займаються США, зміцнюючи присутність НАТО в Європі", – вказує журналіст телеканалу Вольф Блітцер.
Далі Байден проведе брифінг про гуманітарну відповідь на кризу біженців, спричинену вторгненням росії в Україну.
Доповнення
За даними канцелярії польського лідера у Twitter, президент Польщі Анджей Дуда також вже в Жешуві, має зустрітися потім із президентом США.
CNN також зазначає, що літак з президентом Польщі Анджеєм Дудою приземлився в Жешуві на південному сході Польщі після того, як раніше в п’ятницю був змушений здійснити екстрену посадку, повернувшись до Варшави.