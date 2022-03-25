Байден в Польше: уже встретился с американскими военными в Жешуве

Детали

Как указывается, вместе с ним - министр обороны США Ллойд Остин и другие официальные лица США.

"Для президента очень важно встречаться с этими войсками. Это не просто большое дело для этих солдат, это большое дело, потому что оно посылает мощный сигнал о том, чем занимаются США, укрепляя присутствие НАТО в Европе", - указывает журналист телеканала Вольф Блитцер.

Далее Байден проведет брифинг о гуманитарном ответе на кризис беженцев, вызванный вторжением россии в Украину.

Дополнение

По данным канцелярии польского лидера в Twitter, президент Польши Анджей Дуда также уже в Жешуве, должен встретиться затем с президентом США.

CNN также отмечает, что самолет с президентом Польши Анджеем Дудой приземлился в Жешуве на юго-востоке Польши после того, как ранее в пятницу был вынужден совершить экстренную посадку, вернувшись в Варшаву.