Байден в Польше: уже встретился с американскими военными в Жешуве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Джо Байден встречается с военными 82-й воздушно-десантной дивизии США в польском Жешуве, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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Как указывается, вместе с ним - министр обороны США Ллойд Остин и другие официальные лица США.
"Для президента очень важно встречаться с этими войсками. Это не просто большое дело для этих солдат, это большое дело, потому что оно посылает мощный сигнал о том, чем занимаются США, укрепляя присутствие НАТО в Европе", - указывает журналист телеканала Вольф Блитцер.
Далее Байден проведет брифинг о гуманитарном ответе на кризис беженцев, вызванный вторжением россии в Украину.
Дополнение
По данным канцелярии польского лидера в Twitter, президент Польши Анджей Дуда также уже в Жешуве, должен встретиться затем с президентом США.
CNN также отмечает, что самолет с президентом Польши Анджеем Дудой приземлился в Жешуве на юго-востоке Польши после того, как ранее в пятницу был вынужден совершить экстренную посадку, вернувшись в Варшаву.