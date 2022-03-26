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Президент Соединенных Штатов Джо Байден 26 марта завершит свою поездку в Европу в Варшаве

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Как сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в субботу Байден планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с большой речью по поводу войны в Украине. Об этом информирует Радио Свобода, пишет УНН.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 26 марта завершит свою поездку в Европу в Варшаве

Детали

По словам Салливана, выступление Байдена затронет "ставок на этот момент, неотложности вызова, который ждет впереди, значение конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решимость перед лицом российской агрессии".

Как сообщил советник журналистам, Байден также будет говорить о "контексте и истории этого конфликта и о том, каким он видит его развитие".

Ожидается, что ранее днем в субботу у Байдена будет возможность встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, которые помогают переселенцам в Польше.

Польша принимает тысячи американских военных в составе боевой группы НАТО. Она также приняла более 2 миллионов украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Напомним

Байден в Польше: уже встретился с американскими военными в Жешуве.

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