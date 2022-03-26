Президент Соединенных Штатов Джо Байден 26 марта завершит свою поездку в Европу в Варшаве

Детали

По словам Салливана, выступление Байдена затронет "ставок на этот момент, неотложности вызова, который ждет впереди, значение конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решимость перед лицом российской агрессии".

Как сообщил советник журналистам, Байден также будет говорить о "контексте и истории этого конфликта и о том, каким он видит его развитие".

Ожидается, что ранее днем в субботу у Байдена будет возможность встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, которые помогают переселенцам в Польше.

Польша принимает тысячи американских военных в составе боевой группы НАТО. Она также приняла более 2 миллионов украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Напомним

Байден в Польше: уже встретился с американскими военными в Жешуве.