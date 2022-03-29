"путін не може залишатися при владі": Байден пояснив свої слова

Цитата

"Я просто висловив своє обурення. Він (путін – ред.) не має лишатися при владі, так само як, знаєте, погані люди не мають продовжувати робити погані речі", - сказав Байден.

Деталі

Також він уточнив, що це не означає наявності у США "фундаментальної політики діяти якимось чином, аби будь-що скинути путіна".

Американський лідер також висловив переконання, що його заява не ускладнить міжнародних дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресії рф проти України. Він підкреслив, що ситуацію насправді ускладнює ескалація з боку самого путіна.

Контекст

Диктатор володимир путін не може залишатися при владі. Про це сказав Байден, виступаючи в Польщі з великим зверненням про війну росії проти України.