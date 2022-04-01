Отношения между россией и США опустились к уровню Марианской впадины – американский посол в Москве

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"Мы находимся в Марианской впадине (самая глубокая из известных на Земле - ред.) если говорить о дипломатических отношениях (между США и россией - ред.)", - заявил Салливан.

Детали

Салливан отметил, что серьезно относится к поступающим "с самого верха российского правительства" угрозам разорвать дипломатические отношения, утверждая, что "русские не занимаются риторическими излияниями".

"Соединенные Штаты не хотят закрывать свое посольство. Президент Байден не хочет отзывать меня в качестве посла. Но это не то, что обязательно зависит только от нас", - отмечает американский посол.

Вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда "было очень плохо, а стало еще хуже".

Добавим

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не анонсировал перемен в политике, когда заявил, что путин "не может оставаться у власти". Но он убежден, что нельзя позволять президенту России и дальше творить зло.

Кроме того, Байден назвал владимира путина "мясником".