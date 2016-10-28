Рішення уряду щодо підняття мінімальних зарплат має бути добре проаналізоване – Л.Бальцерович
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Напередодні прийняття рішення про підняття заробітних плат, уряд мав добре проаналізувати наслідки цього рішення. Про це сказав на брифінгу щодо підвищення рівня мінімальних заробітних плат радник з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович, передає УНН.
"Я не підтримую прийняття рішення без калькуляції. Це дуже погано і в нормальній країні таке не відбувається. Не може бути обґрунтуванням такої ідеї те, що це буде добре для людей. Це називається популізм. І я хотів би разом з іншими міжнародними представниками подивитися на калькуляції. І закликаю, щоб уряд не приймав важливі рішення без аналізу. Це погана процедура", - сказав він.
Нагадаємо, рішення уряду про збільшення удвічі мінімальної заробітної плати з січня 2017 року до 3,2 тис. грн не розбалансує бюджет і не спричинить зростання інфляції.