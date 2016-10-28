Решение правительства о поднятии минимальных зарплат должно быть хорошо проанализировано - Л.Бальцерович

"Я не поддерживаю принятие решения без калькуляции. Это очень плохо и в нормальной стране такое не происходит. Не может быть обоснованием такой идеи, что это будет хорошо для людей. Это называется популизм. И я хотел бы вместе с другими международными представителями посмотреть на калькуляции. И призываю, чтобы правительство не принимало важные решения без анализа. Это плохая процедура", - сказал он.

Напомним, решение правительства об увеличении вдвое минимальной заработной платы с января 2017 года до 3,2 тыс. грн не разбалансирует бюджет и не приведет к росту инфляции.