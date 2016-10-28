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15 марта, 19:03 • 116482 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170588 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Решение правительства о поднятии минимальных зарплат должно быть хорошо проанализировано - Л.Бальцерович

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Накануне принятия решения о повышении заработных плат, правительство должно хорошо проанализировать последствия этого решения. Об этом сказал на брифинге по повышению уровня минимальных заработных плат советник по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович, передает УНН.

"Я не поддерживаю принятие решения без калькуляции. Это очень плохо и в нормальной стране такое не происходит. Не может быть обоснованием такой идеи, что это будет хорошо для людей. Это называется популизм. И я хотел бы вместе с другими международными представителями посмотреть на калькуляции. И призываю, чтобы правительство не принимало важные решения без анализа. Это плохая процедура", - сказал он.

Напомним, решение правительства об увеличении вдвое минимальной заработной платы с января 2017 года до 3,2 тыс. грн не разбалансирует бюджет и не приведет к росту инфляции.

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