Рішення щодо позбавлення недоторканності В.Новинського буде прийнято на засіданні Регламентного комітету ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Рішення щодо народного депутата від “Опозиційного блоку” Вадима Новинського буде прийнято на наступному засіданні Регламентного комітету Верховної Ради. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Народний фронт” Сергій Висоцький, передає УНН.
“Я розумію, що всі слова, що це не конспірологія, а якась незрозуміла історія зі зволікання із рішенням щодо позбавлення Новинського недоторканності, мені не повірять. Але ми дали комітету, наприклад, в нашій фракції ми це проговорили, час до наступного засідання. Я думаю, що досить багато депутатів прийдуть на наступне засідання Регламентного комітету, щоб проконтролювати те, наскільки відкритим, чесним і прозорим буде це засідання”, — сказав він.
“На наступному засіданні комітету нам пообіцяли, що буде прийнято рішення”, — наголосив С.Висоцький.
Як повідомляв УНН, коментуючи вчорашнє засідання регламентного комітету, перший заступник голови комітету Павло Пинзеник назвав сумнівними претензії колег і генерального прокурора.