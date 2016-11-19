Решение о лишении мандата В.Новинского будет принято на заседании регламентного комитета ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Решение в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского будет принято на следующем заседании регламентного комитета Верховной Рады. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий, передает УНН.
"Я понимаю, что все слова, что это не конспирология, а какая-то непонятная история с промедлением с решением о лишении Новинского неприкосновенности, мне не поверят. Но мы дали комитету, например, в нашей фракции мы это проговорили, время до следующего заседания. Я думаю, что достаточно много депутатов придут на следующее заседание регламентного комитета, чтобы проконтролировать, насколько открытым, честным и прозрачным будет это заседание ", - сказал он.
"На следующем заседании комитета нам пообещали, что будет принято решение", - отметил С. Высоцкий.
Как сообщал УНН, комментируя вчерашнее заседание регламентного комитета, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник назвал сомнительными претензии коллег и генерального прокурора .