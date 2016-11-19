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Решение о лишении мандата В.Новинского будет принято на заседании регламентного комитета ВР

Решение о лишении мандата В.Новинского будет принято на заседании регламентного комитета ВР

Киев • УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Решение в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского будет принято на следующем заседании регламентного комитета Верховной Рады. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий, передает УНН.

"Я понимаю, что все слова, что это не конспирология, а какая-то непонятная история с промедлением с решением о лишении Новинского неприкосновенности, мне не поверят. Но мы дали комитету, например, в нашей фракции мы это проговорили, время до следующего заседания. Я думаю, что достаточно много депутатов придут на следующее заседание регламентного комитета, чтобы проконтролировать, насколько открытым, честным и прозрачным будет это заседание ", - сказал он.

"На следующем заседании комитета нам пообещали, что будет принято решение", - отметил С. Высоцкий.

Как сообщал УНН, комментируя вчерашнее заседание регламентного комитета, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник назвал сомнительными претензии коллег и генерального прокурора .

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