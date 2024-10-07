Рішення про арешт із заставою у 500 мільйонів гривень безпрецедентне та перевищує будь-які розумні межі - адвокатка Крупи

ukenru
06:19 • 19023 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 63337 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 125023 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 166872 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 132329 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 122348 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 120061 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 153384 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76203 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84627 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Хмарно
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 57529 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 50489 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 48969 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 48745 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 44945 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 15073 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 166877 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 153386 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 188259 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 523572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 10869 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 37895 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 37180 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 39183 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 61285 перегляди
Актуальне
Рішення про арешт із заставою у 500 мільйонів гривень безпрецедентне та перевищує будь-які розумні межі - адвокатка Крупи

Рішення про арешт із заставою у 500 мільйонів гривень безпрецедентне та перевищує будь-які розумні межі - адвокатка Крупи

Київ • УНН

 • 14334 перегляди

Захист Тетяни Крупи вважає рішення суду про арешт з альтернативою застави у 500 млн грн незаконним та непропорційним. Адвокат заявляє, що підозра є бездоказовою, і готує апеляцію.

Адвокатка керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи Анжеліка Моісєєва заявила, що рішення суду, який арештував її клієнтку з альтернативою застави у розмірі 500 млн гривень є незаконним та непомірним, а підозра в незаконному збагаченні бездоказовою. Про це йдеться в заяві юридичної фірми GOLAW, яка представляє інтереси Тетяни Крупи, передає УНН.

"Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень для Тетяни Крупи є незаконним, необґрунтованим та непропорційним. Сума застави у 500 мільйонів гривень є безпрецедентною та перевищує будь-які розумні межі. Це рішення порушує принципи пропорційності та справедливості, закріплені в національному законодавстві та міжнародних правових актах", - йдеться в заяві сторони захисту.

Адвокатка Крупи зазначила, що рішення суду також грубо порушує право підзахисної на визначення розумного розміру застави та є очевидно непомірним для неї.

Встановлення такого розміру застави, на думку адвоката, викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості судового рішення.

Крім того, захист вважає підозру керівниці МСЕК бездоказовою.

"Підозра, оголошена Тетяні Крупі, є необґрунтованою та не підкріплена жодними доказами. Сторона обвинувачення не надала суду доказів причетності моєї клієнтки до інкримінованого їй злочину, а саме повідомлення про підозру має очевидні юридичні дефекти", - зауважила адвокатка Моісєєва.

Вона наголосила, що обставини, які розслідуються у кримінальному провадженні, не відповідають тим даним, які розповсюджені в ЗМІ.

"Моя клієнтка завжди сумлінно виконувала свої професійні обов'язки, дотримуючись законодавства та етичних норм. Ми негайно підготуємо апеляційну скаргу на рішення суду та звернемося до апеляційної інстанції з вимогою скасувати це необґрунтоване рішення", - підкреслила юристка.

Захист впевнений, що апеляційний суд об'єктивно оцінить обставини справи та прийме законне та справедливе рішення.

Нагадаємо, керівницю МСЕК Крупу відправили під варту з можливістю внесення 500 млн гривень застави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56