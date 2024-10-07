Решение об аресте с залогом в 500 миллионов гривен беспрецедентное и превышает любые разумные пределы - адвокат Крупы

ukenru
Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  43649 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  73613 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  104593 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  92807 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  89238 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  94172 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  116565 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187741 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204991 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202284 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

  •  14901 просмотра
Украина и Словакия собрались на межправительственные консультации: Шмыгаль назвал темы обсуждения и анонсировал подписание двусторонних документов

Украина и Словакия собрались на межправительственные консультации: Шмыгаль назвал темы обсуждения и анонсировал подписание двусторонних документов

  •  14595 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  112280 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  100189 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  51469 просмотра
публикации
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  51469 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  104593 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  100189 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  112280 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  123305 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  135191 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  106981 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  105030 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  109871 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  107972 просмотра
Актуальное
Решение об аресте с залогом в 500 миллионов гривен беспрецедентное и превышает любые разумные пределы - адвокат Крупы

Решение об аресте с залогом в 500 миллионов гривен беспрецедентное и превышает любые разумные пределы - адвокат Крупы

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 16:10  •  5111 просмотра

Read in English

Защита Татьяны Крупы считает решение суда об аресте с альтернативой залога в 500 млн грн незаконным и непропорциональным. Адвокат заявляет, что подозрение является бездоказательным, и готовит апелляцию.

Адвокат руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы Анжелика Моисеева заявила, что решение суда, который арестовал ее клиентку с альтернативой залога в размере 500 млн гривен является незаконным и непомерным, а подозрение в незаконном обогащении бездоказательным. Об этом говорится в заявлении юридической фирмы GOLAW, которая представляет интересы Татьяны Крупы, передает УНН.

«Решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов гривен для Татьяны Крупы является незаконным, необоснованным и непропорциональным. Сумма залога в 500 миллионов гривен является беспрецедентной и превышает любые разумные пределы. Это решение нарушает принципы пропорциональности и справедливости, закрепленные в национальном законодательстве и международных правовых актах», - говорится в заявлении стороны защиты.

Адвокат Крупы отметила, что решение суда также грубо нарушает право подзащитной на определение разумного размера залога и является очевидно непомерным для нее.

Установление такого размера залога, по мнению адвоката, вызывает серьезные сомнения относительно объективности и беспристрастности судебного решения.

Кроме того, защита считает подозрение руководительницы МСЭК бездоказательным.

«Подозрение, объявленное Татьяне Крупе, является необоснованным и не подкреплено никакими доказательствами. Сторона обвинения не предоставила суду доказательств причастности моей клиентки к инкриминируемому ей преступлению, а само сообщение о подозрении имеет очевидные юридические дефекты», - отметила адвокат Моисеева.

Она подчеркнула, что обстоятельства, которые расследуются в уголовном производстве, не соответствуют тем данным, которые распространены в СМИ.

«Моя клиентка всегда добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности, соблюдая законодательство и этические нормы. Мы немедленно подготовим апелляционную жалобу на решение суда и обратимся в апелляционную инстанцию с требованием отменить это необоснованное решение», - подчеркнула юрист.

Защита уверена, что апелляционный суд объективно оценит обстоятельства дела и примет законное и справедливое решение.

Напомним, руководительницу МСЭК Крупу отправили под стражу с возможностью внесения 500 млн гривен залога.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина