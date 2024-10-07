Решение об аресте с залогом в 500 миллионов гривен беспрецедентное и превышает любые разумные пределы - адвокат Крупы

Адвокат руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы Анжелика Моисеева заявила, что решение суда, который арестовал ее клиентку с альтернативой залога в размере 500 млн гривен является незаконным и непомерным, а подозрение в незаконном обогащении бездоказательным. Об этом говорится в заявлении юридической фирмы GOLAW, которая представляет интересы Татьяны Крупы, передает УНН.

«Решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов гривен для Татьяны Крупы является незаконным, необоснованным и непропорциональным. Сумма залога в 500 миллионов гривен является беспрецедентной и превышает любые разумные пределы. Это решение нарушает принципы пропорциональности и справедливости, закрепленные в национальном законодательстве и международных правовых актах», - говорится в заявлении стороны защиты.

Адвокат Крупы отметила, что решение суда также грубо нарушает право подзащитной на определение разумного размера залога и является очевидно непомерным для нее.

Установление такого размера залога, по мнению адвоката, вызывает серьезные сомнения относительно объективности и беспристрастности судебного решения.

Кроме того, защита считает подозрение руководительницы МСЭК бездоказательным.

«Подозрение, объявленное Татьяне Крупе, является необоснованным и не подкреплено никакими доказательствами. Сторона обвинения не предоставила суду доказательств причастности моей клиентки к инкриминируемому ей преступлению, а само сообщение о подозрении имеет очевидные юридические дефекты», - отметила адвокат Моисеева.

Она подчеркнула, что обстоятельства, которые расследуются в уголовном производстве, не соответствуют тем данным, которые распространены в СМИ.

«Моя клиентка всегда добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности, соблюдая законодательство и этические нормы. Мы немедленно подготовим апелляционную жалобу на решение суда и обратимся в апелляционную инстанцию с требованием отменить это необоснованное решение», - подчеркнула юрист.

Защита уверена, что апелляционный суд объективно оценит обстоятельства дела и примет законное и справедливое решение.

Напомним, руководительницу МСЭК Крупу отправили под стражу с возможностью внесения 500 млн гривен залога.