Річницю визволення від фашистських загарбників відзначили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, в Ужгороді пройшли заходи, приурочені до 72-ї річниці визволення Закарпатської області від фашистських загарбників, передає кореспондент УНН.
Керівництво області, міста Ужгород, ветерани, представники установ та відомств Закарпаття, священнослужителі та ужгородці поклали квіти до пам’ятника “Україна — визволителям” на українсько-словацькому кордоні, монументу “Добровольцям Закарпаття — учасникам Другої світової війни” у центрі Ужгорода.
Потім відбулися пам’ятні заходи на Пагорбі Слави, де поховані захисники України часів Другої світової війни та герої, що загинули у ході проведення АТО. Учасники заходу поклали квіти до могил захисників незалежної України та до Вічного вогню.
Нагадаємо, покладання квітів з нагоди визволення України від нацистських загарбників відбулось у Кропивницькому.