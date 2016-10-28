Годовщину освобождения от фашистских захватчиков отметили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, в Ужгороде прошли мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине освобождения Закарпатской области от фашистских захватчиков, передает корреспондент УНН.
Руководство области, города Ужгород, ветераны, представители учреждений и ведомств Закарпатской области, священнослужители и ужгородцы возложили цветы к памятнику "Украина - освободителям" на украинско-словацкой границе, монументу "Добровольцам Закарпатья - участникам Второй мировой войны" в центре Ужгорода.
Затем состоялись памятные мероприятия на Холме Славы, где похоронены защитники Украины времен Второй мировой войны и герои, погибшие в ходе проведения АТО. Участники мероприятия возложили цветы к могилам защитников независимой Украины и к Вечному огню.
Напомним, возложение цветов по случаю освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось в Кропивницком.