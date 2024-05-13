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Рятувальники завершили пошукові операції після обвалу будинку в бєлгороді: 15 загиблих, 17 постраждали

Рятувальники завершили пошукові операції після обвалу будинку в бєлгороді: 15 загиблих, 17 постраждали

Київ • УНН

 • 23964 перегляди

У бєлгороді (рф) під завалами російського будинку загинуло 15 людей, ще 17 - постраждали. На місці руйнування завершили пошуково-рятувальні роботи.

У російському бєлгороді завершили пошуково-рятувальні роботи щодо будинку, дах якого обвалився. Відтак, під завалами загинуло 15 людей, 17 – постраждали. Про це повідомляє міноборони рф, передає УНН.

Деталі

Під завалами російського будинку в бєлгороді загинуло 15 людей, ще 17 постраждали

На місці руйнування завершили пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо

Учора у бєлгороді обвалився дах пошкоджено багатоквартирного житлового будинку, під завал якого потрапили кілька рятувальників. У міністерстві оборони рф стверджували, що будинок обвалився внаслідок роботи російської ППО. Проте на поширених відео ніякого падіння уламків взагалі не видно.

У бєлгороді обвалився дах пошкодженого будинку (відео) 12.05.24, 13:08 • 28711 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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