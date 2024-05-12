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У бєлгороді обвалився дах пошкодженого будинку (відео)

У бєлгороді обвалився дах пошкодженого будинку (відео)

Київ • УНН

 • 28708 перегляди

У російському місті,бєлгород обвалився дах пошкодженого багатоквартирного будинку. Як стверджує російська влада, 29 людей отримали поранення і одна людина загинула.

У російському бєлгороді обвалився дах пошкоджено багатоквартирного житлового будинку, під завал потрапили кілька рятувальників. За даними слідчого комітету рф 28 внаслідок обвалу будинку постраждали 29 людей, один загинув.  ск рф порушив кримінальну справу про нібито теракт, передає УНН

Деталі 

Місцеві Telegram-канали публікують момент падіння даху зруйнованого будинку в бєлгороді. 

В міністерстві оборони росії  стверджують, що будинок у бєлгороді обвалився внаслідок роботи російської ППО. Нібито збили "Точку У", уламки якої "пошкодили" будинок. 

При цьому на поширених відео ніякого падіння уламків взагалі не видно. 

За даними слідчого комітету рф, внаслідок обвалу житлового будинку у бєлгороді на вулиці щорса загинула одна жінка.  28 дорослих і 1 дитина дістали осколкові поранення різних частин тіла. Людей продовжують витягувати з-під завалів.

ск порушив кримінальну справу про нібито теракт. 

У бєлгороді обвалився під'їзд будинку: є загиблі та поранені 12.05.24, 11:54 • 26771 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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