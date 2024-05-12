У бєлгороді обвалився під'їзд будинку: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Щонайменше 3 людини загинули і 10 отримали поранення в результаті обвалу під'їзду житлового будинку в російському місті бєлгород.
В російському бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку, унаслідок чого щонайменше троє людей загинули, ще 10 постраждали. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Під'їзд житлового будинку звалився на вулиці щорса в бєлгороді. Усіх жителів евакуюють через загрозу обвалення багатоповерхівки.
Як повідомляється, рятувальники розпочнуть розбір завалів найближчим часом. На місце їдуть медики та загони мнс.
Телеграм-канали публікують фото і відео будинку, що частково обвалився.
Раніше в місті було оголошено небезпеку ракетної атаки.
Губернатор області вячеслав гладков стверджує, що місто бєлгород і бєлгородський район зазнали масованого обстрілу.
"На харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд із десятого до першого поверху", - написав він у Telegram.