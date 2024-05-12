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У бєлгороді обвалився під'їзд будинку: є загиблі та поранені

У бєлгороді обвалився під'їзд будинку: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 26771 перегляди

Щонайменше 3 людини загинули і 10 отримали поранення в результаті обвалу під'їзду житлового будинку в російському місті бєлгород.

В російському бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку,  унаслідок чого щонайменше троє людей загинули, ще 10 постраждали. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН

Деталі 

Під'їзд житлового будинку звалився на вулиці щорса в бєлгороді.  Усіх жителів евакуюють через загрозу обвалення багатоповерхівки.

Як повідомляється, рятувальники розпочнуть розбір завалів найближчим часом. На місце їдуть медики та загони мнс.

Телеграм-канали публікують фото і відео будинку, що частково обвалився. 

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Раніше в місті було оголошено небезпеку ракетної атаки. 

Губернатор області вячеслав гладков стверджує, що місто бєлгород і бєлгородський район зазнали масованого обстрілу. 

"На харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд із десятого до першого поверху", - написав він у Telegram. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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